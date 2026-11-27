Başkan Recep Tayyip Erdoğan , UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi İstanbul 'da kabul etti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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