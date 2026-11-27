İstanbul'da UNESCO mesaisi! Başkan Erdoğan, El-Enany'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi İstanbul'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi İstanbul'da kabul etti.
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Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel