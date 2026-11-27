"KÜRESEL SİSTEMİN HEMEN HEMEN BÜTÜN KURUMLARI TAM BİR İFLAS HALİNDEDİR"

Birleşmiş Milletler'in (BM) günün değişen koşullarına ve o ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesinin, etkinliğini sürdürebilmesi ve güvenilirliğini artırabilmesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek ifade ediyorum ki başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halindedir ve dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez bir vaziyettedir. Bunun için MIKTA'nın, bu kadar önemli beş ülkenin üyesini bir araya getirmiş olan bu platformun en önemli vazifelerinden birisinin de küresel ölçekte adil ve bütün dünya tarafından kabul edilebilir yeni bir siyasi mimarinin ortaya konulması için gayret sarf etmesidir. Bu çerçevede insanların yaratılışta eşitliği ve ülkelerin egemenlikte eşitliğini prensip olarak esas kabul eden bir anlayışla dünya sisteminin yeniden dizayn edilmesini, yeniden güçlü bir şekilde kurulmasını teklif ediyoruz.

Bu anlayışta Birleşmiş Milletler teşkilatının mevcut kapasitesinin güçlendirilmesine, daha verimli ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmaları doğrudur ama yetersizdir. Bu bağlamda Genel Sekreter tarafından başlatılan BM80 Girişimi'nin önemli bir fırsat olduğunu, bir başlangıç adımı olduğunu ifade etmek isterim. Hiç şüphesiz dünyadaki birçok sorunun çözülmesinde ne yazık ki son zamanda karşılaştığımız sorunlarda büyük sıkıntıları hep beraber yaşadık ve maalesef küresel sistem bunları çözmekte aciz kaldı."

"BÜTÜN DÜNYA İSTESE DE HİÇ KİMSE İSRAİL'İ DURDURAMIYOR"

Rusya-Ukrayna arasında beş yılı geride bırakan savaşın çözülmesinin uluslararası sistemin başarısızlığı dolayısıyla mümkün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, aynı şekilde bugün devam etmekte olan Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ortaya çıkardığı başta enerji arz güvenliği olmak üzere, birçok küresel sorunu çözebilecek bir güce, imkana ve perspektife sahip uluslararası sistemin mevcut olması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki artık tamamen bir yıpratma savaşı haline dönmüş olan Amerika-İran arasındaki savaş, bırakın çözülmeyi maalesef giderek daha ağır bir kör düğüm haline gelmektedir. Hepimiz biliyoruz ki Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan bu gerilim sadece orayı etkilemiyor, bizim ülkelerimiz de olmak üzere, birçok ülkeyi her alanda etkiliyor. Dünya ekonomisinin bütün değerlerini altüst ediyor. Dolayısıyla bu sorunu da çözebilecek yeni bir küresel sisteme ihtiyacımız olduğu aşikardır.

Aynı şekilde bütün insanlığın ortak sorunu haline dönmüş olan İsrail'in Filistin'de ısrarla sürdürdüğü soykırım, maalesef üçüncü yılını geri de bıraktı ve sadece Gazzelileri değil aynı şekilde Filistin topraklarının her yerinde yaşayan Filistinliler için de hayatı çekilmez bir hale getirdi. Ama ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur. MIKTA'nın da kendi özel ilgi alanlarının dışında önemli sorumluluk alanlarından birisidir."