Bursa hızlı treni ve Şehir Hastanesi Metrosunda hedef 2027'nin ilk yarısı: Yolculuk 2 saat 15 dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki hızlı tren ve Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın 2027'nin ilk yarısında hizmete açılmasının hedeflendiğini duyurdu. Uraloğlu, “Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi. Yeni hattın açılmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısı 15'e çıkacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda gerçekleştireceği test sürüşleri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, "Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'mızın bu potansiyelini daha da ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle de şehrimizin hem yüksek hızlı tren ağına katılması hem de şehir içi raylı sistem ulaşımının güçlenmesi yolunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz." dedi.
Uraloğlu, "Günümüzde ulaşım, sadece insan ve yük taşımak değil; üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapıdır. Demir yolları ise bu altyapının en güçlü, en çevreci ve en ekonomik omurgasıdır." ifadelerini kullandı.
HIZLI TRENLE DOĞRUDAN ULAŞILABİLEN İL SAYIMIZ 15'E ÇIKACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demir yollarını devlet politikası hâline getirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"2002'de 10.948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara'dan Eskişehir'e, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehrimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattı'mızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa Hattı'mızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak."
Bakan Uraloğlu, ticareti ve üretim gücüyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden Bursa'nın, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacağını anlattı.
"PROJE KAPSAMINDA İSTASYONLA HİZMET VERECEK BİR HAT OLUŞTURUYORUZ"
Hat hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mız; Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Bilecik varyantı sonrası Osmaneli'den sonra Bursa üzerinden Bandırma'ya bağlanacak. Hattımız, doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demir yoluna bağlanacaktır. Proje kapsamında; Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa ediyor, mevcut Kuşcenneti İstasyonu'yla birlikte 9 istasyonla hizmet verecek bir hat oluşturuyoruz."
Bursa'yı hem Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na hem de Bandırma üzerinden bölgesel demir yolu ve liman ağına bağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Projemiz mühendislik yönüyle de oldukça dikkat çekici. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde; 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demir yolu köprüsü, 56 alt geçit, 25 üst geçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik." ifadelerini kullandı.
TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak hattın en zor mühendislik imalatlarını tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Hattımızın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Bakan Uraloğlu, "Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştireceğimiz test sürüşüyle, Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak, tarihî bir ana şahit olacağız. Demir yolu projelerinde yapım çalışmalarının tamamlanması kadar, hattın güvenli, konforlu ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletmeye hazırlanması da büyük önem taşıyor. Bütün gerekli testleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca Osmaneli-Bursa Hattı'mız ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız." şeklinde konuştu.
HEDEF 2027'NİN İLK YARISI
Uraloğlu, yaptıkları her testle hattın rayından sinyalizasyonuna, elektrifikasyonundan haberleşme sistemlerine kadar tüm bileşenlerini kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz bir işletme için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, "Testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mızda 2027 yılının ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız." açıklamasında bulundu.
"BURSA'MIZDAN ANKARA'YA VE İSTANBUL'A SEYAHAT SÜRESİ YAKLAŞIK 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Projenin Bursa'ya sağlayacağı en önemli kazanımlardan birinin de şehirler arası seyahat sürelerinin kısalması olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek, Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır." dedi.
Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve yaklaşık 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacaklarını da anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bursa'nın sanayi ve üretim gücünü raylar üzerinden limanlarımıza ve dünya pazarlarına bağlayacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz, yüksek hacimli yüklerini demir yoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonumuzla havalimanına demir yolu bağlantısı sağlayarak hava ve demir yolu ulaşımını da bütünleştireceğiz. Bursa Gar'da Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'mızla planlanan aktarma sayesinde de kent merkezinden hızlı tren garına, gardan da Şehir Hastanesine erişimi kolaylaştıracağız. Böylece hızlı trenimizi metroya, havalimanını demir yoluna, sanayi bölgelerimizi limanlara bağlayan bütüncül bir ulaşım ve lojistik ağı oluşturacağız."
EMEK-ŞEHİR HASTANESİ METRO HATTI
Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, diğer adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'na ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, "Bursa'mızın şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirecek bu yatırımımızla, mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nı Mudanya Bulvarı'nı geçerek önce Yüksek Hızlı Tren Garı'na, ardından Şehir Hastanesine ulaştırıyoruz. Bursa'da hâlihazırda 40 kilometre metro ve 16,5 kilometre tramvay hattı olmak üzere toplam 56,5 kilometrelik bir kent içi raylı sistem ağı hizmet veriyor. Biz de Bakanlık olarak üstlendiğimiz 6 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'mızla bu güçlü altyapıyı daha da ileriye taşıyoruz." diye konuştu.
"PROJEMİZDE GENEL FİZİKİ İLERLEMEYİ YÜZDE 87 SEVİYESİNE ULAŞTIRDIK"
Bakan Uraloğlu, toplam 4 istasyondan oluşan hat ile Bursa'nın şehir içi ulaşımına yeni bir nefes kazandıracaklarını söyleyerek, "Hattımızın Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk kesimini 2024 yılında hizmete açarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Şimdi ise Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları arasındaki çalışmalarda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimde demir yolu işleri ve katener imalatlarını tamamladık. Hattımızı enerjilendirerek metro araçlarıyla test faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projemizde genel fiziki ilerlemeyi yüzde 87 seviyesine ulaştırdık. İnşallah test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.
Projenin en önemli özelliklerinden birinin de Bursa'nın şehir içi ulaşımıyla şehirler arası ulaşımını doğrudan birbirine bağlaması olduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Mevcut metro hattımızı YHT Gar İstasyonu'yla entegre ederek Bursa'yı hem kendi içinde hem de ülkemizin diğer şehirleriyle raylar üzerinden birbirine bağlıyoruz. Böylece Kestel'den ve Üniversite'den Şehir Hastanesine kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünü açıyoruz. Yüksek hızlı trenle Bursa'ya gelen vatandaşlarımız, YHT Gar İstasyonu'ndan metroya aktarma yaparak şehrimizin önemli merkezlerine ve Şehir Hastanesine kolaylıkla ulaşabilecek. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bu bağlantı, vatandaşlarımızın günlük hayatına doğrudan dokunan çok önemli bir kazanım olacaktır."
Uraloğlu, iki projeyi aynı büyük ulaşım vizyonunun birbirini tamamlayan parçaları olarak gördüklerini belirterek, "Bir tarafta Bursa'yı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlayan şehirler arası demir yolu hattımız, diğer tarafta bu hattı şehir içi raylı sistemle bütünleştiren Şehir Hastanesi Metromuz bulunuyor. Böylece Bursa'mızı hem Türkiye'nin diğer şehirlerine hem de kendi içindeki önemli merkezlere raylarla bağlıyoruz. Bursa'nın ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." dedi.
Filistinli çocuklardan Beşiktaş'a teşekkür
Afyonkarahisar'a 75 milyon TL hibe!