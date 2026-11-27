Bakan Uraloğlu, "Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'mızın bu potansiyelini daha da ileriye taşımak için ulaşım altyapısına önemli yatırımlar kazandırıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle de şehrimizin hem yüksek hızlı tren ağına katılması hem de şehir içi raylı sistem ulaşımının güçlenmesi yolunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki hızlı tren ve Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın 2027'nin ilk yarısında hizmete açılmasının hedeflendiğini duyurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Uraloğlu, "Günümüzde ulaşım, sadece insan ve yük taşımak değil; üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapıdır. Demir yolları ise bu altyapının en güçlü, en çevreci ve en ekonomik omurgasıdır." ifadelerini kullandı.

HIZLI TRENLE DOĞRUDAN ULAŞILABİLEN İL SAYIMIZ 15'E ÇIKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demir yollarını devlet politikası hâline getirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2002'de 10.948 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara'dan Eskişehir'e, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehrimizi yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattı'mızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa Hattı'mızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak."