Şüpheli B.V.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı (Fotoğraflar: İHA)

Üniversiteden açıklama Olayla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan'a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamız, başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir şartta müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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