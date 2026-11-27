Ege Üniversitesinde Prof. Dr. Aysun Doğan'a kesici aletle saldırı: Şüpheli yakalandı, rektörlükten açıklama geldi
İzmir'de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, üniversite öğrencisi olduğu belirlenen 28 yaşındaki B.V.'nin kesici aletli saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüphelinin geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydının bulunduğu bildirildi.
Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, kesici aletle saldırı sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen akademisyen hastaneye kaldırılırken şüpheli suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı.
KESİCİ ALETLE SALDIRDI
Olay, Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.V. (28) isimli şüpheli, Ege Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55) kesici aletle yaraladı.
Yaralanan Doğan, hayati tehlikesi bulunmaksızın Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli B.V.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Şüphelinin geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydının bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemlerin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
Üniversiteden açıklama Olayla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da açıklama yayımlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan'a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamız, başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir şartta müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."