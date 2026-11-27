İstanbul'da silahlı suç örgütlerine operasyon: 46 şüpheli tutuklandı, telefonlarda şiddet görüntüleri bulundu
İstanbul’da silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 46’sı tutuklandı. Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere kent genelinde 35 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı suç örgütlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 54 şüpheliden 46'sı tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
35 EYLEMİN ARDINDAN ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİ BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti.
ADRESLERDE 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Şiddet eylemlerini cep telefonlarına kaydetmişler
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin şiddet eylemlerini kayda aldıkları ve uzun namlulu silahla poz verdikleri görüntüler bulundu.