İstanbul'da silahlı suç örgütlerine operasyon! (Foto: AA)

35 EYLEMİN ARDINDAN ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİ BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti.

ADRESLERDE 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şiddet eylemlerini cep telefonlarına kaydetmişler

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin şiddet eylemlerini kayda aldıkları ve uzun namlulu silahla poz verdikleri görüntüler bulundu.

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