Megakentte sıcaklık 2 dereceye düşecek! İstanbul Valiliği sokakta kalanlar için 112'yi işaret etti
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir çağrı geldi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini belirten Gül, sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Gül, kentin 39 ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların anlaşmalı otellerde misafir edildiğini hatırlattı.
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.
"SOĞUKTA KALAN VATANDAŞLAR 112'YE BİLDİRSİN"
Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmasına izin vermeyelim."
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel