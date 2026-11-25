İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bu gece hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.

"SOĞUKTA KALAN VATANDAŞLAR 112'YE BİLDİRSİN"

Paylaşımda, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmasına izin vermeyelim."

İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk geçecek gece için vatandaşlara 112 çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Sosyal medya)