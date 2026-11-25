Kaç zamandır yapmak isteyip de ertelediğiniz bir şey var? Belki bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, belki dans etmek, belki de ellerinizle bir şey üretmek… Çoğumuzun aklında böyle küçük istekler var. Ancak günlük hayatın temposu içinde bunları gerçekleştirmek için doğru zamanı bekliyoruz. Sonra haftalar, aylar geçiyor; istekler de yapılacaklar listesinin gerisinde kalıyor.

Yeni yılda farklı deneyimler yaşamak, hayatın rutininden çıkmanın keyifli yollarından biri. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

2027'de bu kez beklemeyin. Kendinize büyük hedefler koymak yerine, daha önce deneyimlemediğiniz beş etkinlik seçin. Bir seramik atölyesinde çamura şekil verin. Bir dans dersinde ritmi yakalamaya çalışın. Canlı bir sahne performansının heyecanını yaşayın. Doğada farklı bir rota deneyin. Bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılarak hiç tanımadığınız insanlarla ortak bir amaç için emek verin.

ALIŞTIĞIN HAYATIN DIŞINA ÇIK

Bu önerilerin ortak noktası, sonuçtan çok deneyime odaklanmaları. İlk seramik çalışmanız kusursuz olmayabilir, dans dersinde adımları karıştırabilirsiniz, doğa yürüyüşünde beklediğiniz tempoya ulaşamayabilirsiniz. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan, daha önce bilmediğiniz bir alanla tanışmak ve kendinize yeni bir kapı açmak.

Üstelik bu etkinliklerin çoğuna tek başınıza katılabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, farklı yaşlardan kişilerle aynı ortamı paylaşmak ve ortak bir ilgi alanı etrafında buluşmak da deneyimin parçası. 2027'de yalnızca daha fazla şey yapmayı değil, daha önce yapmadığınız şeyleri denemeyi hedefleyin.

KENDİ ESERİNİ OLUŞTUR

Seramik ve çömlek atölyeleri, son yıllarda farklı yaş gruplarının ilgisini çeken yaratıcı etkinlikler arasında. Üstelik bu deneyim için yetenekli bir sanatçı olmanız gerekmiyor. Bir atölyeye katılarak çamurun nasıl yoğrulduğunu, şekillendirildiğini ve pişirildiğini öğrenebilirsiniz. İlk çalışmanız küçük bir kâse, kupa veya dekoratif obje olabilir. İşin keyifli tarafı, ortaya çıkan ürünün kusursuz olması değil, onu kendi ellerinizle üretmeniz.