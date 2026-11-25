Kaza sonrası şaşırtan görüntü: Araç yol ortasında kaldı sürücü ve yolcu bırakıp gitti
Kayseri’de otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında kaldı. Sürücü ve yolcu aracı bırakıp bölgeden ayrıldı. Yolu kısmen trafiğe kapatan araç polis ekiplerince çekiciyle kaldırıldı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza yapan 2 kişi otomobili yolun ortasında bırakıp gitti. Yolu kısmi olarak trafiğe kapatan otomobil çekiciyle kaldırıldı.
KALDIRIMA VURDU YOL ORTASINDA KALDI
Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi'nde meydana geldi.
58 EK 318 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yolun ortasında kaldı.
Sürücü ve yanında bulunan yolcu, otomobili bırakıp bölgeden ayrıldı.
Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yolu kısmen trafiğe kapatan otomobil nedeniyle ekipler yolda güvenlik tedbiri aldı. Araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel