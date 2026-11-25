Azerbaycan'dan Eskişehir'deki 5 şehidimiz için taziye mesajı! Bakan Hasanov acıyı paylaştı
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olmasının ardından Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği mesajda kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek şehit ailelerinin acısını paylaştığını bildirdi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin şehit olmasının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hasanov'un kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi.
BAKAN HASANOV'DAN YAŞAR GÜLER'E TAZİYE MESAJI
Hasanov'un mesajında, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde 5 askerin şehit olduğu haberini derin üzüntüyle karşıladığını ifade ettiği bildirildi.
ŞEHİT AİLELERİNİN ACISINI PAYLAŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerinin acısını paylaştığını belirtti. Hasanov, şehitlerin yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.