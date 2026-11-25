Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin şehit olmasının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hasanov'un kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi.