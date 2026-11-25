İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların ayrıntılarını paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 60 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı. Yeni nesil suç örgütlerine darbe Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı.

Operasyondan görüntüler (Foto: Sosyal medya)



SİLAHLI EYLEM, KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA



Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla suç yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları tespit edildi.



SOSYAL MEDYADAN ELEMAN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR



Yürütülen çalışmalarda, suç örgütlerinin sosyal medya platformlarını yeni eleman kazanmak ve örgüt propagandası yapmak amacıyla kullandıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin toplumda normal karşılanmasını sağlamaya çalıştıkları belirlendi.