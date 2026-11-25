Sosyal medyadan tetikçi temin eden suç örgütlerine 60 ilde operasyon: 280 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 60 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MİT ve emniyet birimlerinin de katıldığı çalışmalarda şüphelilerin kurşunlama, kundaklama ve yasa dışı silah ticareti faaliyetlerine karıştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve iletişim gruplarından tetikçi temin etmeye çalıştıkları tespit edildi. Bakanlık, özellikle gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların ayrıntılarını paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 60 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.
Yeni nesil suç örgütlerine darbe
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı.
SİLAHLI EYLEM, KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik oluşturdukları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla suç yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları tespit edildi.
SOSYAL MEDYADAN ELEMAN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR
Yürütülen çalışmalarda, suç örgütlerinin sosyal medya platformlarını yeni eleman kazanmak ve örgüt propagandası yapmak amacıyla kullandıkları ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin toplumda normal karşılanmasını sağlamaya çalıştıkları belirlendi.
İLETİŞİM GRUPLARINDAN TETİKÇİ TEMİNİ
Operasyonlarda ortaya çıkarılan bir diğer ayrıntı ise suç örgütlerinin iletişim platformları üzerinden yürüttükleri faaliyetler oldu.
Şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suça özendiren ve özellikle gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan polis ekipleri, ilgili başkanlıklar, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.