Türk tersanelerinin sayısı ikiye katlandı! 37’den 85’e çıktı.



DÜNYADA İLKLER TÜRK TERSANELERİNDE ÜRETİLİYOR



Tersanelerin artık dünyanın ilklerini inşa ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dünyanın ilk yelkenli Ro-Ro gemisi ve e-metanol yakıt sistemine sahip ilk rüzgâr türbini destek gemisi Türk tersanelerinde üretiliyor. Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor. Haliç Yat Limanı ve Kompleksinin ikinci etabıyla birlikte 696 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'a kazandırıyoruz. Tarihî yapıları aslına uygun olarak restore ediyoruz."

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