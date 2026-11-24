Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince mali suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 71 ilde tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa, rüşvetten kara para aklamaya kadar çok sayıda suç kapsamında 455 şüphelinin hedef alındığını duyurdu.

Operasyonlar kapsamında 301 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 154 şüphelinin işlemleri ise ikmalen yürütüldü. Böylece toplam 455 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ayrıca kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonların hedefindeki şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmî belgede ve parada sahtecilik suçlarını işledikleri belirlendi.

1 milyon 590 bin 300 lira ele geçirildi (Foto: Sosyal medya)

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA, ALTIN VE ÇEKE EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 milyon 590 bin 300 lira, 12 bin 50 ABD doları, 7 bin 35 avro, 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altını, 5 gram altın ve 5 bileziğe el konuldu.

Ekipler ayrıca 25 vadeli altın satış sözleşmesi, çok sayıda senet ve 2 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirdi.

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