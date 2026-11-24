Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen mücadelede ikinci etap başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilgili kişi ve işletmelere tanınan yasal sürenin 23 Kasım'da sona ermesinin ardından iş makineleriyle sahaya indi.

Gölün doğal yapısını ve ekolojik dengesini korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 8 iskele kaldırıldı. İkinci etapta tespit edilen 81 kaçak yapı ve iskelenin de temizlenmesiyle göl kıyısından kaldırılan toplam yapı sayısının 170'e ulaşması hedefleniyor.