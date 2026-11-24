Yasal süre doldu, iş makineleri sahaya indi! Sapanca Gölü kaçak yapılardan temizleniyor: 2. etap çalışmaları başladı
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapı ve iskelelerin kaldırılması için ikinci etap çalışmalarına başlandı. İlk aşamada 89 yapının temizlendiği gölde, 81 kaçak yapı ve iskele daha kaldırılacak. Yasal sürenin 23 Kasım'da dolmasının ardından iş makineleri harekete geçerken, 8 iskelenin yıkımı tamamlandı.
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen mücadelede ikinci etap başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilgili kişi ve işletmelere tanınan yasal sürenin 23 Kasım'da sona ermesinin ardından iş makineleriyle sahaya indi.
Gölün doğal yapısını ve ekolojik dengesini korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 8 iskele kaldırıldı. İkinci etapta tespit edilen 81 kaçak yapı ve iskelenin de temizlenmesiyle göl kıyısından kaldırılan toplam yapı sayısının 170'e ulaşması hedefleniyor.
YASAL SÜRE DOLDU, İŞ MAKİNELERİ HAREKETE GEÇTİ
İlgili kişi ve işletmelere verilen yasal sürenin dolmasının ardından SASKİ ekipleri, göl havzasındaki işgallerin ortadan kaldırılması için yıkım çalışmalarını başlattı. Uzun bomlu özel iş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda gölün doğal dokusuna zarar verilmemesine özen gösteriliyor.
8 İSKELE KALDIRILDI
İkinci etap çalışmalarında bazı iskele sahiplerinin de destek vermesiyle 8 iskelenin yıkımı tamamlandı. Deneyimli ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kıyı şeridindeki diğer kaçak yapıların da kaldırılması planlanıyor.
Yıkım işlemleri sırasında göl ekosisteminin korunması ve su kaynağının zarar görmemesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.
GÖLDEN İZİNSİZ SU ÇEKEN İŞLETMELER TESPİT EDİLDİ
Kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sırasında Sapanca Gölü'nden izinsiz su çeken işletmeler de belirlendi. Ekipler, izinsiz su kullanımının önüne geçmek amacıyla gerekli işlemleri yürütüyor.
İlk etapta kaldırılan iskelelerin yerine plastik iskele kuran işletmelere ise son uyarılar yapıldı. Yetkililer, izinsiz yapılaşmanın sürdürülmesi halinde yeniden uyarı yapılmaksızın cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
TOPLAM 170 KAÇAK YAPI TEMİZLENECEK
Sapanca Gölü kıyısında daha önce gerçekleştirilen birinci etap çalışmalarında 89 kaçak yapı kaldırılmıştı.
İkinci etapta belirlenen 81 kaçak yapı ve iskelenin de kaldırılmasıyla toplam 170 yapının göl havzasından temizlenmesi hedefleniyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sapanca Gölü kıyısının doğal görünümüne kavuşturulması, ekolojik dengenin korunması ve vatandaşların kullanımına açık, güvenli alanların oluşturulması amaçlanıyor.