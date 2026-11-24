Gece nöbetine kalmak zorunda olan sağlık çalışanlarının en büyük endişelerinden biri olan çocuk bakımı sorununa köklü bir çözüm geliyor. Büyük hastanelerde 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 24 saat kesintisiz kreş ve anaokulu hizmeti sunacak yeni bir yapılanma başlatıldı.

Anadolu Ajansının aktardığına göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde sağlık çalışanlarının çocukları için hazırlanan Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun açılışında yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Sağlık Bakanlığının en fazla kadın personele sahip kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, gece nöbetlerinde çalışanların aklının çocuklarında kalmayacağını vurguladı.

Yeni sistemde sağlık çalışanlarının hastaneye gelirken çocuklarını da yanlarında getirebileceğini belirten Memişoğlu, çocukların en iyi şartlarda hem bakımının hem de eğitiminin sağlanacağını ifade etti. Memişoğlu, hastane kreşlerindeki hedefi şu sözlerle özetledi:

"0-6 yaş ile ilgili bütün hastanelerimizde, büyük hastanelerimizde inşallah 24 saat kreş hizmeti ile anaokulu hizmetlerini vereceğimiz yapılanmaya giriyoruz. Şimdiye kadar 7 tane böyle merkezi açtık."

Merkezlerin sayısı arttıkça personelin çocuğuna yakın bir ortamda çalışarak istediği zaman ulaşabileceğini belirten Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından, kamu genelinde kreş açılmasını hızlandıracak yeni düzenlemeler de gündeme geldi.