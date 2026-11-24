Hastanelere 7/24 kreş geliyor: Bakan Memişoğlu ilk 7 merkezin açıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da açılan Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulu töreninde büyük hastanelerde 0-6 yaş için 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti verileceğini açıkladı. Şimdiye kadar 7 merkezin açıldığını belirten Memişoğlu, gece nöbetindeki personelin çocuklarına yakın çalışacağını söyledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise kamuda bakımevi açmak için asgari çocuk sayısının 50'den 30'a indirildiğini hatırlattı.
Gece nöbetine kalmak zorunda olan sağlık çalışanlarının en büyük endişelerinden biri olan çocuk bakımı sorununa köklü bir çözüm geliyor. Büyük hastanelerde 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 24 saat kesintisiz kreş ve anaokulu hizmeti sunacak yeni bir yapılanma başlatıldı.
Anadolu Ajansının aktardığına göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde sağlık çalışanlarının çocukları için hazırlanan Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun açılışında yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Sağlık Bakanlığının en fazla kadın personele sahip kurumlardan biri olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, gece nöbetlerinde çalışanların aklının çocuklarında kalmayacağını vurguladı.
Yeni sistemde sağlık çalışanlarının hastaneye gelirken çocuklarını da yanlarında getirebileceğini belirten Memişoğlu, çocukların en iyi şartlarda hem bakımının hem de eğitiminin sağlanacağını ifade etti. Memişoğlu, hastane kreşlerindeki hedefi şu sözlerle özetledi:
"0-6 yaş ile ilgili bütün hastanelerimizde, büyük hastanelerimizde inşallah 24 saat kreş hizmeti ile anaokulu hizmetlerini vereceğimiz yapılanmaya giriyoruz. Şimdiye kadar 7 tane böyle merkezi açtık."
Merkezlerin sayısı arttıkça personelin çocuğuna yakın bir ortamda çalışarak istediği zaman ulaşabileceğini belirten Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından, kamu genelinde kreş açılmasını hızlandıracak yeni düzenlemeler de gündeme geldi.
KAMU KURUMLARINDA KREŞ AÇMA ŞARTI ESNETİLDİ
Açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan anne ve babalar için bir kreşin konumu kadar çalışma saatlerinin de belirleyici olduğunu söyledi. Bu nedenle "Kreş Seferberliği" kapsamında 7/24 açılabilecek kreşleri hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, mevcut tabloya ilişkin öne çıkan verileri paylaştı:
- Açılan yeni model merkez: Hastaneler bünyesindeki 24 saatlik yapılanma kapsamında şimdiye kadar 7 merkez hizmete girdi.
- Asgari çocuk sayısı şartı: Kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını kolaylaştırmak için gereken en az çocuk sayısı 50'den 30'a düşürüldü.
- Mevcut özel kreş kapasitesi: Ülke genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde 2 bin 291 özel kreş ve gündüz bakımevi bulunuyor.
İş yerine yakın anaokullarının yolda geçen süreyi azaltacağını vurgulayan Göktaş, ebeveynlerin bu sayede çocuklarıyla sohbet etmeye ve birlikte vakit geçirmeye daha çok fırsat bulacağını dile getirdi. Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonuyla iş-yaşam dengesini kolaylaştıran ve aile dostu ekosistemi güçlendiren adımları sürdüreceklerini kaydetti.
OKULLARDA SAĞLIK EĞİTİMİ VE AİLELERE SİGARA UYARISI
Çocukların sağlıklı büyümesine yönelik diğer projelere de değinen Bakan Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokolü sayesinde geçen yıl 3 bin okulda 800 binin üzerinde çocuğa sağlık eğitimi verildiğini bildirdi. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 17 farklı branşta hizmet sunulduğunu hatırlatan Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında bu merkezlerde aile desteği de sağlandığını aktardı.
Yürütülen çalışmalarla çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını söyleyen Memişoğlu, velilerden özellikle çocukların yanında sigara içmemelerini istedi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ANLAMLI AÇILIŞ
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Memişoğlu, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin 32 yıl boyunca ilkokul öğretmenliği yaptığını anımsattı. Öğretmenliğin de sağlık çalışanlığı gibi duygu ve adanmışlık gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Memişoğlu, konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek anaokulunu gezdi.