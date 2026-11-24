Yuvam, ocağım, evladım olarak gördüğüm; ömrümün en önemli dönemlerini geçirdiğim AK Parti'nin kuruluş aşamasından bugüne kadar Türkiye'nin makus talihini yenerek, yeni Türkiye'nin inşa edilmesi sürecinde alınan kararların, verilen mücadelenin içinde oldum. Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim.

Hakimlik mesleğini icra ile başladığım çalışma hayatımın en önemli yıllarını AK Parti çatısı altında ve devletimizin önemli kademelerinde ülkeme, milletimize hizmet ederek geçirdim.

Bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey: Hak bildiğimden, doğru bildiğimden ve ahlaki değerlerle bezenmiş vicdanımın gösterdiği yoldan ayrılmamaya gayret ettim. Çünkü siyasette asıl mesele, hangi koltukta oturduğunuz değil; o koltukta otururken hangi değerleri temsil ettiğinizdir.

Yaklaşık 35 yıl önce çıktığımız bu yolda, partimizin kuruluşundan bugüne kadar değişik kademelerde, farklı sorumluluklar üstlenerek nice mücadeleye, nice başarıya, nice sınava tanıklık ettim. Her görevimi bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarıma yüklenen bir emanet olarak kabul ettim.

Kendimi bildim bileli hak, hukuk, adalet, helal-haram ve ahlaki değerler her zaman pusulam ve ışığım olmuştur.

"Siyaseti; inandığım değerlere hizmet etmenin, birlikte yola çıktığım insanlarla aynı idealler etrafında mücadele etmenin ve milletimize karşı taşımamız gereken sorumluluğu yerine getirmenin, en uygun yolu olarak görmekteyim.

Siyasi kariyeri boyunca farklı sorumluluklar üstlendiğini hatırlatan Yazıcı, görevlerini kişisel bir ayrıcalık değil, millete karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak değerlendirdiğini vurguladı.

"ALNIM AK BAŞIM DİK"

Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah'a şükürler olsun ki yok.

Hayati Yazıcı istifa açıklamasında oğlu Mustafa Yazıcı'ya değindi.

Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümünde ter dökenlerden olmak, ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma yolculuğuna omuz verenler arasında bulunmak benim için her zaman büyük bir onur olmuştur.

"İNANDIĞIM DEĞERLERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM"

Bu süreçte üstlendiğim her sorumluluğu bir makamın sağladığı imkan olarak değil, millete hizmet etmenin bir gereği olarak gördüm. Ülkemizin kazanımlarına katkı sunmak için çalıştım; inandığım değerlerden ve kabul görmüş ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmedim.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Benim için hukuk, hak ve hakkaniyet her türlü siyasi değerlendirmenin ve kişisel beklentinin üzerinde olan değerlerdir. Bu noktada son olaylara ilişkin birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum:

"OĞLUMUN BİR KURUŞ DAHİ KAZANIMI OLMAMIŞTIR"

Oğlumun, soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir.

Bu süreçte beklentim peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve 'lekelenmeme hakkı'na saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan, hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir.

Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz.

"GÖREVİMDEN AYRILMA KARARI ALDIM"

Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü; en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya ile oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim. Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım.

Bu hareket tarzımı farklı şekilde yorumlayanların, söyleme dönüştürenlerin olabileceğini, konuyla ilgili bugüne kadar süreçle ilgili oğlum ve şahsımla ilgili organize karalama pratiklerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Hareket tarzımı ifade ettiğim amaç dışında başkalaştırmaya çalışanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Aldığım karar, görev sorumluluğum ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur.

Bu yolculukta güvenini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Makamlar gelip geçicidir. Dostluklar, emek, sadakat ve insanın kendi vicdanına verebildiği hesap ise kalıcıdır. Benim vicdanım rahat, dostlarım da müsterih olsun. Bugün bir görevden ayrılıyorum. Fakat ülkeme, milletime, demokrasiye, adalete ve inandığım değerlere hizmet etme sorumluluğumdan ayrılmıyorum.

Bugüne kadar inandığım doğruların arkasında nasıl durduysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğim. Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.

Bugün geriye dönüp baktığımda, en büyük kazanımımın taşıdığım unvanlar değil, kendi vicdanıma verdiğim hesabın doğruluğudur.