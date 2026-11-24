Fon soruşturmasında 3 gözaltı daha: Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya 3'üncü defa alındı
Sermaye piyasalarında yürütülen usulsüzlük ve aklama iddialarına yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda sürdürülen incelemeler kapsamında, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulandı. Daha önce ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılan Akkaya’nın yanı sıra soruşturma bünyesinde toplam 3 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
EV HAPSİNDEYDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü sürüyor.
Dosya kapsamında incelemelerini derinleştiren adli makamlar, borsa ve sermaye piyasası hareketlerini titizlikle inceliyor.
Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan ve adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yeni işlemler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.
Operasyonel süreç bünyesinde Kemal Akkaya dahil toplam 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.