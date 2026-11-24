Sermaye piyasalarında yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EV HAPSİNDEYDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü sürüyor.

Dosya kapsamında incelemelerini derinleştiren adli makamlar, borsa ve sermaye piyasası hareketlerini titizlikle inceliyor.

Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan ve adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yeni işlemler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

Operasyonel süreç bünyesinde Kemal Akkaya dahil toplam 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.