Rusya'nın 20 yıldır uluslararası seviyede aradığı cinayet şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Kazakistan'da 28 Kasım 2006'da suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un öldürülmesine ilişkin aranan 50 yaşındaki Vitta Makhmakhanov, İstanbul'da yakalandı. Rusya adli makamlarınca öldürme suçları kapsamında arandığı ve hakkında uluslararası arama kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheli, Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası düzeyde aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Vitta Makhmakhanov'un izini buldu. 20 yıl önce Kazakistan'da işlenen cinayet nedeniyle aranan şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlenmesi üzerine Bakırköy'deki adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Makhmakhanov'un emniyetteki işlemleri başlatıldı.
ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORDU
1976 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde dünyaya gelen Çeçen kökenli Makhmakhanov'un, öldürme suçları kapsamında Rusya adli makamlarınca arandığı ve hakkında uluslararası arama kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca çeşitli tahdit kodlarıyla arandığı belirtildi.
20 YIL ÖNCEKİ CİNAYETTEN SORUMLU TUTULUYOR
Vitta Makhmakhanov, 28 Kasım 2006'da Kazakistan'ın Zhezkazgan şehrinde aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen suç örgütü lideri Sagit Shakputov cinayeti nedeniyle aranıyordu. Kazakistan basınında Shakputov'un, büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğratan suç örgütünün lideri olduğu belirtilmişti. Makhmakhanov, cinayet kapsamında Rusya adli makamlarınca aranıyordu.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
20 yıl önceki cinayet nedeniyle uluslararası düzeyde aranan Makhmakhanov'un Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.