Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturmada bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.)

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Böylece adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, 1 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

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