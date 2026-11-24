Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada yeni gelişme! 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturmada bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
FON SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI
Sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Böylece adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, 1 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.