Eskişehir'de helikopter düştü, 5 askerimiz şehit oldu! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: "Büyük üzüntüyle öğrendim"
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Millî Savunma Bakanlığı, kazada 5 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberinin ardından başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diledi. Siyasi isimler de peş peşe taziye mesajları yayımladı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterde görevli 5 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Şehit haberinin ardından başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diledi.Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki helikopter kazasına başsağlığı
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."
AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Şehit haberinin ardından peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Acımız büyük... Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da şehitlerimiz için yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."