Diyarbakır’da mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu: Savcılık harekete geçti
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mağaradan çıkarılacak kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.
Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağarada çok sayıda insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine yetkililere haber verildi.
İhbarın ardından Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri mağaranın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının katılımıyla bölgede inceleme gerçekleştirildi.
KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLECEK
Mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarının gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderileceği bildirildi.
Kemiklerin kimlere ait olduğu ve hangi döneme ilişkin olduğu yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
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