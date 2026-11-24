7 yıl hapis istemiyle yargılanan Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen'in, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yeni karar çıktı. Konferanslara konuşmacı olarak katıldığını belirterek yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını isteyen Taşdelen'in talebi kabul edildi. Mahkeme, adli kontrol tedbirini kaldırarak duruşmayı 26 Nisan 2027'ye erteledi.
'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil fal uygulamalarının ve internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Taşdelen, konferanslara konuşmacı olarak katılması nedeniyle hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuksuz sanığın talebini kabul ederek adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Taşdelen ve avukatları katıldı. Taşdelen, davada 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
KONFERANSLARA KATILMAK İÇİN YASAĞIN KALDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşmada söz alan Taşdelen, konferanslara konuşmacı olarak katıldığını belirterek hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, talebi değerlendirerek ara kararını açıkladı.
MAHKEMEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI KARARI
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Sertaç Taşdelen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 26 Nisan 2027 tarihine erteledi.