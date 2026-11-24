'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil fal uygulamalarının ve internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Taşdelen, konferanslara konuşmacı olarak katılması nedeniyle hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuksuz sanığın talebini kabul ederek adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Taşdelen ve avukatları katıldı. Taşdelen, davada 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.