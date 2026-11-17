Çağrı merkezi çalışanı Nursemin Özlü ile evrak takipçisi Süleyman Karanlık'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri aktarıldı.

Durgut ailesinden emekli cenaze arabası şoförü Seçkin Durgut'un banka hesabından ise 6,3 milyon lira nakit çekildiği tespit edildi.

Kız kardeş Sena Durgut'un da "Ankara üzerinden garantili vize" pazarlamasını yürüttüğü ve hesaplarında yüksek tutarlı müşteri tahsilatları toplandığı kaydedildi.

Mertcan Durgut'un firari olduğu belirtildi. Resmî kayıtlarda şirket ortaklığından ayrılmış görünen kardeşi Harun Durgut'un ise sahadaki randevu kotalarını takip ettiği ve çalışanlara doğrudan talimat verdiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında, Durgut ailesinin şebekenin yönetiminde merkezi rol üstlendiği ileri sürüldü. Çilek Grup Danışmanlık'ın kurucusu ve tek yetkilisi olan Mertcan Durgut, örgütü sevk ve idare ettiği iddiasıyla lider konumunda değerlendirildi.

Sena Durgut (Foto: Takvim Foto Arşivi)

GARANTİLİ VİZE İÇİN 15 BİN EUROYA KADAR PARA İSTEDİLER

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, şüphelilerin vize hizmetleri için talep ettiği ücretleri de ortaya çıkardı.

Yazışmalara göre standart vize danışmanlık bedeli 450 euro olarak belirlenirken, garantili olduğu iddia edilen vize işlemleri için çok daha yüksek ücretler talep edildi.

Vize hizmeti Talep edilen ücret Standart danışmanlık 450 euro Garantili Yunanistan vizesi 5.000 euro Garantili Bulgaristan vizesi 8.000 euro 3-5 yıllık garantili Macaristan vizesi 10.000-15.000 euro

"GARANTİLİ VİZELERİ SESLİ ANLATALIM, YAZILI İLETMEYİN"

Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında Harun Durgut'un çalışanlara verdiği öne sürülen talimat dikkat çekti. Durgut'un garantili vize pazarlamasının yazılı mesajlarla yapılmamasını istediği belirtildi.

Şüphelinin çalışanlarına şu mesajı gönderdiği öğrenildi: "Garantili vizeleri sesli olarak anlatalım, yazılı iletmeyin. Birçok firma ve rakip acente sohbetlerin ekran görüntüsünü alıyor."

Söz konusu yazışma, soruşturma dosyasında şebekenin satış ve pazarlama yöntemlerine ilişkin bulgular arasında yer aldı.

AKREDİTE ACENTE KOTALARI 200 EUROYA ALINDI

Şüpheli Aleyna Darcan'ın ifadesinde, vize randevularının temin edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri daha anlatıldı.

Darcan'ın beyanına göre şebeke, özellikle Yunanistan gibi ülkelerin vize randevularına ulaşmak amacıyla Bursa'daki Seven Go ve Gezinomi gibi resmî akredite acentelerin kotalarından yararlandı.

Bu yöntem kapsamında işlem başına 200 euro ödendiği ileri sürüldü. Vize dosyalarının, söz konusu acenteler üzerinden "içeriden randevu" izlenimi verilerek sunulduğu belirtildi.