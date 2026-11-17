Çilek Vize soruşturmasında milyarlık vurgun! 2,84 milyar TL'lik para trafiği: Şebekenin yöntemi ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Çilek Vize soruşturmasında milyarlarca liralık para trafiğinin perde arkası ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre Durgut ailesinin merkezinde bulunduğu öne sürülen şebeke, sahte şubeler ve hayali markalar üzerinden müşteri topladı. Bot yazılımlarla vize randevularını ele geçiren şüphelilerin bunları yüksek fiyatlarla sattığı, garantili vize vaadiyle bazı müşterilerden 15 bin euroya kadar ücret talep ettiği belirlendi. Ocak 2024-Temmuz 2026 arasında bağlantılı hesaplarda 2,84 milyar liralık para hareketi tespit edilirken, soruşturmada 37 şüpheli tutuklandı.
Türkiye'de vize randevusu almak isteyen vatandaşları hedef alan dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla gündeme gelen Çilek Vize dosyasının perde arkasına ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, ticaret sicilinde bulunmayan şubeler ve hayali markalar aracılığıyla kurumsal bir şirket görüntüsü oluşturduğu, bot yazılımlarla vize randevularını topladığı ve garantili vize vaadiyle yüksek tutarlarda para aldığı öne sürüldü. Mali incelemelerde 2 milyar 840 milyon liralık brüt para hareketi belirlenirken, şebekenin kullandığı yöntemler WhatsApp yazışmaları, banka kayıtları ve şüpheli ifadeleriyle soruşturma dosyasına girdi.
6 İLDE OPERASYON: 37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 63 adreste arama yapılırken, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturmada 37 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasındaki mali hareketleri inceleyen ekipler, şebekeyle bağlantılı hesaplarda toplam 2,84 milyar liralık brüt para trafiği tespit etti.
RESMİYETTE OLMAYAN ŞUBELERLE MÜŞTERİ TOPLADILAR
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, kurumsal ve yaygın bir firma izlenimi oluşturmak amacıyla gerçekte ticaret sicilinde karşılığı bulunmayan bir şube ağı kurdu. Tescilli merkezi Bursa'da bulunan Çilek Grup Danışmanlık'ın Ankara, İzmir, Balıkesir, Beylikdüzü, Bakırköy, Mardin, Antalya ve İstanbul'da şubeleri bulunduğu sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Ancak söz konusu şubelerin resmî kayıtlarda karşılığı bulunmadığı öğrenildi. Şüphelilerin, bu yöntemle farklı şehirlerde faaliyet gösteren büyük bir şirket görüntüsü vererek müşteri topladığı öne sürüldü.
"SAFERINA VİZE" VE "NOMADIA TOUR" ADIYLA HAYALİ MARKALAR
Şebekenin yalnızca Çilek Vize ismini kullanmadığı da soruşturma dosyasına yansıdı. Denetimlerden ve mağdur şikâyetlerinden kaçmak amacıyla farklı isimler üzerinden faaliyet yürütüldüğü iddia edildi.
Ticaret sicilinde kaydı bulunmayan "Saferina Vize" ve "Nomadia Tour" gibi hayali markalar oluşturulduğu belirlendi.
Bu markalar üzerinden de vize başvurusu yapmak isteyen kişilerle iletişim kurulduğu öne sürüldü.
ŞEBEKENİN MERKEZİNDE DURGUT AİLESİ İDDİASI
Soruşturma dosyasında, Durgut ailesinin şebekenin yönetiminde merkezi rol üstlendiği ileri sürüldü. Çilek Grup Danışmanlık'ın kurucusu ve tek yetkilisi olan Mertcan Durgut, örgütü sevk ve idare ettiği iddiasıyla lider konumunda değerlendirildi.
Mertcan Durgut'un firari olduğu belirtildi. Resmî kayıtlarda şirket ortaklığından ayrılmış görünen kardeşi Harun Durgut'un ise sahadaki randevu kotalarını takip ettiği ve çalışanlara doğrudan talimat verdiği öne sürüldü.
Kız kardeş Sena Durgut'un da "Ankara üzerinden garantili vize" pazarlamasını yürüttüğü ve hesaplarında yüksek tutarlı müşteri tahsilatları toplandığı kaydedildi.
DURGUT'UN KIZ KARDEŞİNİN SUÇ KAYITLARI DOSYADA
Soruşturma kapsamında Sena Durgut'un geçmişte "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Durgut ailesinden emekli cenaze arabası şoförü Seçkin Durgut'un banka hesabından ise 6,3 milyon lira nakit çekildiği tespit edildi.
Dosyada yazılımcı Bünyamin Çalışkan'ın bot programlarını hazırladığı belirtildi.
Çağrı merkezi çalışanı Nursemin Özlü ile evrak takipçisi Süleyman Karanlık'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri aktarıldı.
GARANTİLİ VİZE İÇİN 15 BİN EUROYA KADAR PARA İSTEDİLER
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, şüphelilerin vize hizmetleri için talep ettiği ücretleri de ortaya çıkardı.
Yazışmalara göre standart vize danışmanlık bedeli 450 euro olarak belirlenirken, garantili olduğu iddia edilen vize işlemleri için çok daha yüksek ücretler talep edildi.
"GARANTİLİ VİZELERİ SESLİ ANLATALIM, YAZILI İLETMEYİN"
Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında Harun Durgut'un çalışanlara verdiği öne sürülen talimat dikkat çekti. Durgut'un garantili vize pazarlamasının yazılı mesajlarla yapılmamasını istediği belirtildi.
Şüphelinin çalışanlarına şu mesajı gönderdiği öğrenildi: "Garantili vizeleri sesli olarak anlatalım, yazılı iletmeyin. Birçok firma ve rakip acente sohbetlerin ekran görüntüsünü alıyor."
Söz konusu yazışma, soruşturma dosyasında şebekenin satış ve pazarlama yöntemlerine ilişkin bulgular arasında yer aldı.
AKREDİTE ACENTE KOTALARI 200 EUROYA ALINDI
Şüpheli Aleyna Darcan'ın ifadesinde, vize randevularının temin edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri daha anlatıldı.
Darcan'ın beyanına göre şebeke, özellikle Yunanistan gibi ülkelerin vize randevularına ulaşmak amacıyla Bursa'daki Seven Go ve Gezinomi gibi resmî akredite acentelerin kotalarından yararlandı.
Bu yöntem kapsamında işlem başına 200 euro ödendiği ileri sürüldü. Vize dosyalarının, söz konusu acenteler üzerinden "içeriden randevu" izlenimi verilerek sunulduğu belirtildi.
17 BİN LİRA ŞİRKETE, 500 BİN LİRA ŞAHSİ HESABA
Mali inceleme raporlarında, müşterilerden alınan paraların farklı hesaplara yönlendirildiği örnekler de yer aldı.
Dosyaya göre bazı işlemlerde resmî bir hizmet görüntüsü oluşturmak amacıyla vize bedelinin yalnızca 17 bin lirası şirket hesabına yatırıldı. Kalan 500 bin lira ise "Vize Bedeli" açıklamasıyla doğrudan bir şüphelinin şahsi hesabına gönderildi.
Randevu alınamaması nedeniyle yapılan iade işlemlerinde de usulsüzlükler yaşandığı öne sürüldü.
Banka üzerinden alınan küçük tutarlı ilk taksitin iade edilmiş gibi gösterildiği, kayıt dışı toplandığı belirtilen yüksek tutarlı ödemelerin ise geri verilmediği veya yüksek kur farkı kesintilerine tabi tutulduğu iddia edildi.
BOT YAZILIMLA RANDEVULARI ELE GEÇİRDİLER
Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini, vize randevularını otomatik olarak alan bot yazılımlar oluşturdu. Şebekenin yazılımcısı olduğu belirtilen Bünyamin Çalışkan'ın telefonunda yapılan incelemelerde WhatsApp ve Telegram üzerinden farklı ülkelere ait yüzlerce vize grubunu kurduğu veya yönettiği belirlendi.
Şüphelinin, bot programları aracılığıyla vize randevularını topladığı ve bunları ücret karşılığında sattığı öne sürüldü.
"38 TANE RANDEVUYU TEK SEFERDE ALDIM"
Bünyamin Çalışkan'ın "Miraç" isimli bir grup yöneticisiyle yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.
Çalışkan'ın mesajında şu ifadeleri kullandığı tespit edildi: "Eskiden başvuru merkezinde güvenlik sistemlerini yazıyordum. Bana iftira atıldı, ben de iftiraları boşa çıkarmamak için bot sektörüne girdim. 38 tane randevuyu tek seferde aldım."
Bu yazışma, şüphelinin bot yazılımlarla aynı anda çok sayıda vize randevusu alabildiğine ilişkin iddialar arasında değerlendirildi.
SCHENGEN VE ABD RANDEVULARINI PARAYLA SATTILAR
Bünyamin Çalışkan'ın yönettiği belirtilen gruplarda farklı ülkelerin vize randevularının belirli ücretlerle satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Schengen randevularının kişi başına 70-100 euro, ABD vize randevularını öne çekme işlemlerinin 80-100 dolar, İngiltere randevularının ise 50 euro karşılığında satıldığı dosyada yer aldı.
MASAK analizine göre Çalışkan'ın hesaplarına 1176 işlemle toplam 10 milyon 379 bin 347 lira para girişi gerçekleşti.
JANDARMADAN KRİTİK UYARI: YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLANLAR İÇİN RİSK
Soruşturma kapsamında jandarmanın savcılığa ilettiği değerlendirmelerde, şebekenin faaliyetlerinin yalnızca maddi dolandırıcılıkla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekildi. Bot yazılımlar ve sahte evrak düzenleme yöntemleriyle normal şartlarda vize alamayacak kişilerin de yurt dışına çıkabilmesi ihtimali üzerinde duruldu.
Hakkında yargılama süren veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişiler için sahte belge ve isimler hazırlanabileceği riski değerlendirildi. Jandarma, bu ihtimalin uluslararası düzeyde güvenlik sorunlarına yol açabileceği yönündeki tespitlerini savcılığa bildirdi.
MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 37 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte şubeler, hayali markalar, bot yazılımlar, garantili vize vaatleri ve şahsi hesaplara yönlendirildiği öne sürülen ödemelere ilişkin bulgular soruşturma dosyasına girdi.
Haber: Ali Rıza Akbulut