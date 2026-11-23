İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması paniğe neden oldu. Yaralıların olduğu öğrenilen kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım aksarken, Metro İstanbul seferlerin geçici olarak belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü açıkladı.

Tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

FATİH'TE OTOBÜS İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, çarpışmanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerde geçici düzenlemeye gidildi.

TRAMVAY SEFERLERİNE GEÇİCİ DÜZENLEME

Kazanın ardından Metro İstanbul, yolcuları bilgilendirmek amacıyla tramvay seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

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