Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfına ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Uraloğlu, Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı.