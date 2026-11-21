Türkiye-İran sınır bölgesi, gece yarısından hemen sonra peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar, yerin sığ sayılabilecek bir noktasında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı 22 Kasım 2026 gecesi saat 00.25'te 4.5 büyüklüğünde ölçüldü. Bölgedeki hareketlilik bu depremden kısa bir süre sonra saat 00.42'de 3.9 büyüklüğündeki ikinci sarsıntıyla devam etti.

İKİ SARSINTI DA 5 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Aynı sınır hattındaki yakın koordinatlarda meydana gelen her iki depremin de yerin 5.0 kilometre derinliğinde oluşması dikkat çekti. Deprem ölçümlerinde sığ odaklı kabul edilen bu derinlikte kaydedilen veriler şöyle sıralandı:

İlk deprem: 22 Kasım 2026, saat 00.25.53 - Büyüklük: 4.5 - Derinlik: 5.0 km

22 Kasım 2026, saat 00.25.53 - Büyüklük: 4.5 - Derinlik: 5.0 km İkinci deprem: 22 Kasım 2026, saat 00.42.21 - Büyüklük: 3.9 - Derinlik: 5.0 km