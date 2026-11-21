Şırnak'ın Şenoba bölgesinde silah kazası! İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu
Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında meydana gelen silah kazasından acı haber geldi. 21 Kasım'da yaşanan kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin açıklama yaptı.
Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
21 KASIM'DA SİLAH KAZASI MEYDANA GELDİ
Bakanlığın açıklamasına göre, Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 21 Kasım'da silah kazası meydana geldi. Kazada İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün yaralandı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Çavuş Yalın Gergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"48'inci Hudut Tugay Komutanlığında (Şenoba/Şırnak) 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."