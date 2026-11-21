Bakanlığın açıklamasına göre, Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 21 Kasım'da silah kazası meydana geldi. Kazada İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün yaralandı.

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Çavuş Yalın Gergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"48'inci Hudut Tugay Komutanlığında (Şenoba/Şırnak) 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanan silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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