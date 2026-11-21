Sakarya Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 araç birbirine girdi! 15 yaralı
Sakarya'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otobüsün de karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Ankara istikametinde trafik bir süre dururken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen açılarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Otobüslerde yara almayan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir otobüsle tahliye edildi.
ARAÇLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için bölgeye vinç ve çekiciler sevk edildi. Çalışmalar sürerken otoyol jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.