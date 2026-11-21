Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu 'nun Ankara istikameti, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı.

Sakarya'da 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen açılarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda 14 araçlı kaza: 15 yaralı