Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye'nin milli enerji şirketi Türkiye Petrollerinin (TPAO) Kerkük sahalarındaki mevcut payı oldu. Bu kapsamda hayata geçirilebilecek yeni iş birliği imkanları ve bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıklar masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliğini geliştirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor. Bayraktar, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı bakanlıkta kabul ederek iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmede, enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıkların geliştirilmesi üzerinde duruldu. Türkiye'nin bölgesel enerji politikası açısından Irak ile yürütülen temaslar, enerji arz güvenliği ve ekonomik iş birliği bakımından da önem taşıyor.

Kerkük, Irak'ın en önemli petrol üretim merkezleri arasında yer alırken bölgenin enerji kaynakları Türkiye-Irak ilişkilerinde de stratejik önem taşıyor. Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde gündeme gelen yeni iş birliği imkanları, iki ülkenin enerji alanındaki ortaklığını geliştirebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ DE GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Türkiye ile Irak arasında ekonomik ve ticari bağlantıları güçlendirmesi beklenen Kalkınma Yolu Projesi oldu.

Basra'dan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanması planlanan proje; demir yolu, kara yolu, liman ve lojistik altyapısını kapsıyor. Hayata geçirilmesiyle bölgesel ticaretin hızlanması, ulaşım koridorlarının çeşitlenmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi hedefleniyor.

Enerji alanındaki ortaklıklarla Kalkınma Yolu'nun sunduğu fırsatların birlikte değerlendirilmesi, Türkiye ve Irak arasındaki stratejik iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi açısından önem taşıyor.