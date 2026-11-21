Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüşme yaptı.

Söz konusu görüşmede, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da artan saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve son dönemde İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal eden yeni askeri operasyonuyla gerçekleşen ateşkes ihlalleri ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü. (Fotoğraflar: AA)

ATILABİLECEK OLASI ADIMLAR

İsrail'in yerleşimci terörü ve Filistinlileri göçe zorlamayı içeren uygulamaları, yine İsrail ihlalleri sebebiyle yarım kalan Barış Planı ve Gazze ateşkesinin uygulanması hususunda atılabilecek olası adımlar da görüşüldü.

TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

Diğer taraftan Gazze'de kış şartları sebebiyle giderek ağırlaşan insani duruma dikkati çekildi. MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğini yineledi. Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması adına diğer arabulucular ve ortaklarla yürütülen çalışmaları vurgulandı.