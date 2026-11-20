21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla kamu yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında görevden almalar gerçekleşirken, bazı genel müdürlüklere yeni isimler atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu üyeliğine de atama yapıldı. İşte görevden alınan ve yeni görevlere getirilen isimler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, 21 Kasım 2026 tarihli ve 33437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında üç bakanlıkta üst düzey görev değişiklikleri yaşanırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kuruluna da yeni bir üye atandı.

20 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla dört isim görevden alınırken, üç isim yeni görevlere getirildi.