Resmî Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları! 4 isim görevden alındı, 3 yeni atama yapıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla kamu yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi. Üç bakanlığı kapsayan kararlarda dört isim görevden alınırken, boşalan bazı makamlara yeni atamalar yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kuruluna da yeni bir isim getirildi. İşte görevden alınan ve atanan isimler...
21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla kamu yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında görevden almalar gerçekleşirken, bazı genel müdürlüklere yeni isimler atandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu üyeliğine de atama yapıldı. İşte görevden alınan ve yeni görevlere getirilen isimler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, 21 Kasım 2026 tarihli ve 33437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında üç bakanlıkta üst düzey görev değişiklikleri yaşanırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yönetim Kuruluna da yeni bir üye atandı.
20 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla dört isim görevden alınırken, üç isim yeni görevlere getirildi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA
2026/389 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.
Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince alındığı belirtildi.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA İKİ KRİTİK KARAR
2026/390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alındı.
Alan'ın görevden alınmasıyla boşalan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.
Söz konusu görev değişikliklerinin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildiği kaydedildi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
2026/391 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alındı.
Yaylacı'dan boşalan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne Dursun Baştürk getirildi.
Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri doğrultusunda alındığı bildirildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA
Resmî Gazete'de yer alan 2026/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı.
Görevden alma kararının, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA
2026/393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.
Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği kaydedildi.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan beş ayrı karar, 21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı.