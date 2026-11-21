AK Partili Acar fon soruşturmasında atılan adımları 11 maddede paylaştı: 161 milyar TL ödendi, 136 tutuklama
AK Parti Hükümeti, fon olayında kriz tellallarına geçit vermedi. Atılan adımlarla piyasa güvenle yönetildi.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fon soruşturmasının üzerine kararlılıkla gidilirken, sürecin en başından beri vatandaşların mağdur olmaması için gerekli her türlü adım atıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "AK Parti'mizin ilkeli siyaset anlayışı doğrultusunda bugüne kadar hangi adımlar atıldı, neler yapıldı?" ifadeleriyle hazırlanan 11 maddelik çalışmayı paylaştı:
1-Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı: Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı.
2-Vatandaş ortada bırakılmadı: Yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat yasal güvenceye alındı.
3-161 Milyar TL yatırımcıya ödendi: 119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı. Toplam ödeme 161 milyar TL'ye ulaştı.
4-Küçük yatırımcıya öncelik verildi: 371 bin 21 küçük yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı.
5-Hazineye tek kuruş yük binmedi: Ödemeler fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden, el konulan ve geri kazanılan varlıklardan karşılandı.
6- 41 Milyar TL geri kazanıldı: Gönüllü iadeler 41 milyar TL'yi aştı. Hukuki sorumluluk incelemeleri sürüyor
7- Makam ayrımı yapılmadan hesap soruldu: Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı.
8- 136 tutuklama gerçekleşti: 500 şüpheliden 136'sı tutuklandı. 285 kişiye adli kontrol kararı verildi. 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu.
9- Devlet Denetleme Kurulu sahada: İlgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçleri kapsamlı şekilde inceleniyor.
10-Kriz tellallarına geçit verilmedi: Piyasada panik oluşmasına izin verilmedi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu.
11-Kanun taslağı hazırlandı: Taslak yaptırımları ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor.
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