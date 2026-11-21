Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fon soruşturmasının üzerine kararlılıkla gidilirken, sürecin en başından beri vatandaşların mağdur olmaması için gerekli her türlü adım atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "AK Parti'mizin ilkeli siyaset anlayışı doğrultusunda bugüne kadar hangi adımlar atıldı, neler yapıldı?" ifadeleriyle hazırlanan 11 maddelik çalışmayı paylaştı:

1-Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı: Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı.

2-Vatandaş ortada bırakılmadı: Yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat yasal güvenceye alındı.

3-161 Milyar TL yatırımcıya ödendi: 119 fonda toplam 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı. Toplam ödeme 161 milyar TL'ye ulaştı.

4-Küçük yatırımcıya öncelik verildi: 371 bin 21 küçük yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı.