Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyine seçildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin üçüncü kez görev üstleneceğini belirterek Türk sivil havacılığının küresel standartların belirlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye, uluslararası sivil havacılığın geleceğinde söz sahibi olmaya devam edecek. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alan Türkiye, 2027-2030 döneminde konsey üyeliğine seçildi.

ürkiye, uluslararası sivil havacılıkta önemli bir başarıya imza attı. (Foto: AA)

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ KEZ KONSEYDE GÖREV ALACAK

ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde Türkiye'nin üçüncü kez yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, seçim sonucunun Türk sivil havacılığının uluslararası alanda ulaştığı konumu ortaya koyduğunu ifade etti.

Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir."

KÜRESEL HAVACILIK STANDARTLARINA TÜRKİYE KATKISI

Türkiye'nin havacılık alanındaki birikimini uluslararası platformlara taşımayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

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