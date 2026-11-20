Türkiye uluslararası havacılıkta üçüncü kez söz sahibi! ICAO Konseyi seçimlerinde 158 oyun 133'ünü aldı
Türkiye, uluslararası sivil havacılıkta önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi seçimlerinde 158 oyun 133'ünü alan Türkiye, 2027-2030 dönemi için üçüncü kez konsey üyeliğine seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sonucunun Türk sivil havacılığının küresel alandaki güçlü konumunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Türkiye, uluslararası sivil havacılığın geleceğinde söz sahibi olmaya devam edecek. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alan Türkiye, 2027-2030 döneminde konsey üyeliğine seçildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin üçüncü kez görev üstleneceğini belirterek Türk sivil havacılığının küresel standartların belirlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyine seçildiğini açıkladı.
Seçimlerde kullanılan 158 oyun 133'ünü alan Türkiye, uluslararası sivil havacılığın kurallarının ve standartlarının belirlenmesinde rol oynayan konseyde 2027-2030 döneminde görev yapma hakkı kazandı.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ KEZ KONSEYDE GÖREV ALACAK
ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde Türkiye'nin üçüncü kez yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, seçim sonucunun Türk sivil havacılığının uluslararası alanda ulaştığı konumu ortaya koyduğunu ifade etti.
Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir."
KÜRESEL HAVACILIK STANDARTLARINA TÜRKİYE KATKISI
Türkiye'nin havacılık alanındaki birikimini uluslararası platformlara taşımayı sürdüreceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."