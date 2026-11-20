İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 12. gününde, COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Kapanış Oturumu'nda konuştu. Kurum, 196 ülke ile AB'nin ülke temsilcileri ve delegelerinin katıldığı oturumda dünyaya bir kez daha iklim eylemi için 'uzlaşı' çağrısı yaptı. Bakan Kurum'dan COP31'de kritik mesaj "BÜTÜN BU EMEĞİN BİZİ GETİRDİĞİ YERDEYİZ" Açılış konuşmasını yapan Kurum, iki hafta boyunca Antalya'da büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "İki hafta önce bu Genel Kurul çalışmalarına başladığında önümüzde uzun bir gündem, farklı öncelikler ve ağır bir sorumluluk vardı. O günden bu yana binlerce saat müzakere edildi. Liderler dünyanın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirdi. Bakanlar aynı masanın etrafında çözüm aradı. Müzakereciler kimi zaman sabaha kadar tek bir kelime, tek bir cümle, tek bir ifade üzerinde çalıştı. Bilim insanları bize verileri gösterdi. Gençler geleceklerini anlattı. Şehirler, iş dünyası, yatırımcılar, sivil toplum ve yerel topluluklar iklim eyleminin sahadaki karşılığını ortaya koydu. Şimdi bütün bu emeğin bizi getirdiği yerdeyiz" dedi.

COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Kapanış Oturumu'nda konuştu. (Foto: AA) "İNSANLIK SON SÖZÜ BU SALONDAN BEKLİYOR" "Sözün karara dönüşeceği andayız" ifadesini kullanan Kurum, "Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Diğer türlü, burada toplanma amacımızı unutmuş, ertelemiş, en kötüsü de göz ardı etmiş sayılırız ki, bunun vicdanen ve manevi olarak hesabını ödeyemeyiz. Çünkü insanlık, umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü işte bu salondan bekliyor" diye konuştu. "ŞİMDİ AKSİYONUN KARŞILIĞINI KARARLARIMIZDA ARIYORUZ" Türkiye'nin "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" hedefiyle ilk günden bu yana tutarlı bir irade sergilediğine dikkat çeken Kurum şöyle devam etti: COP31 Başkanı olarak karar anına geçmeden önce iki haftalık yolculuğumuzun bize gösterdiği bir hakikati paylaşmak istiyorum; iklim diplomasisinin asıl gücü, farklılıklarımızı ortadan kaldırmakta değil; farklı koşullara sahip ülkelerin ortak bir geleceğin sorumluluğunu taşıyabilmesinde ortaya çıkıyor. Antalya'ya farklı ekonomik imkanlarla geldik. Farklı enerji sistemlerimiz, farklı kalkınma ihtiyaçlarımız, farklı kırılganlıklarımız var ama selin, yangının, kuraklığın, aşırı sıcakları ve yükselen denizlerin insan hayatında bıraktığı izi hepimiz biliyoruz. Bir küçük ada devletinin varlığını koruma kaygısıyla, kuraklıkla mücadele eden bir çiftçinin endişesi; enerjiye erişmeye çalışan bir toplumla sanayisini dönüştürmeye çalışan bir ülkenin ihtiyacı aynı küresel meselenin farklı yüzleridir. Bu yüzden Antalya'daki ilk günden itibaren üç kelime söyledik: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Diyalogla birbirimizi dinledik. Uzlaşı için ortak zemini büyüttük. Şimdi aksiyonun karşılığını kararlarımızda arıyoruz.