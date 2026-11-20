Yatırım harcamaları, kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, sosyal yardımlar ve yaklaşık sekiz yıllık kaynak kullanımını gündeme taşıyan Gökkuş, İBB'nin 2018 yılında harcadığı her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma ayrıldığını, 2025 yılında ise bu tutarın 21 liraya gerilediğini söyledi.

İBB Meclisi'nde 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşmelerinde konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, bütçeyi altı temel başlık üzerinden değerlendirdi.

"İSTANBULLUNUN HAYATINDA NEYİ DEĞİŞTİRDİNİZ?"

Gökkuş, 2019–2027 dönemine ilişkin 4 trilyon 250 milyar liralık toplam kaynak hesabını da gündeme getirerek "Trilyonları anlatıyorsunuz; şimdi İstanbullunun hayatında neyi değiştirdiğinizin hesabını verin" dedi.

AK Partili Faruk Gökkuş, İBB bütçesini altı temel başlık üzerinden değerlendirdi. (Fotoğraf: Yapay zeka)

Gökkuş, konuşmasında İBB yönetimine altı temel soru yöneltti: Yatırıma harcanan para neden azalıyor? Kentsel dönüşüme, ulaşıma, çevreye ve sosyal yardımlara ne kadar kaynak ayrılıyor? Yaklaşık sekiz yıllık dönemde kullanılan kaynaklarla İstanbul'a hangi yatırımlar yapılabilirdi?

YATIRIMA HARCANAN PARA NEDEN AZALIYOR?

İBB bütçesindeki yatırım harcamalarının payına dikkat çeken Gökkuş, 2018 yılında sermaye giderlerinin toplam harcamalar içindeki payının yaklaşık yüzde 56 olduğunu, 2025 yılında ise bu oranın yüzde 21'e gerilediğini belirtti. AK Parti döneminde her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma harcandığını söyleyen Gökkuş, mevcut yönetimin yatırım harcamalarındaki düşüşü açıklaması gerektiğini ifade etti.

2025 yılında sermaye giderleri için 205.6 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ancak yaklaşık 53.8 milyar liralık harcama gerçekleştiğini aktaran Gökkuş, hedeflenen yatırım harcamalarının yalnızca yüzde 26'sının gerçekleştirildiğini söyledi.

"İstanbulluya 2025 yılında 100 liralık yatırım yapacağız demişsiniz ancak bu sözünüzün bile sadece 26 lirasını harcayabilmişsiniz" diyen Gökkuş, geciken projelerin ve kullanılmayan yatırım ödeneklerinin gerekçelerinin açıklanmasını istedi.