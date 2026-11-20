İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, çok sayıda hatta seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Adalar, Bostancı, Kabataş ve Boğaz hattını kullanan yolcuları ilgilendiren iptal kararının yanı sıra bazı güzergahlarda da değişikliğe gidildi. İstanbul'da lodos nedeniyle şehir hatları seferleri iptal

İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Beşiktaş İskelesi’nde dev dalgalar oluştu, Şehir Hatları bazı vapur seferlerini iptal etti. (Fotoğraf: DHA) İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel duyuruya göre iptal edilen hat ve seferler şöyle: Hat / Sefer Durum Adalar-Beşiktaş İptal Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş İptal 06.45 Kabataş-Adalar-Bostancı İptal 06.35 Adalar-Kabataş İptal Küçüksu-İstinye İptal Beykoz-Sarıyer İptal 07.05 Bostancı-Adalar-Kabataş İptal Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada İptal Büyükada-Sedef Adası Hattı İptal 07.05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması İptal Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy İptal 09.00 Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy-Kabataş İptal 09.00 Kabataş-Kadıköy-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada İptal Bostancı-Adalar-Ring Hattı İptal 10.05 Kabataş-Kadıköy-Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada İptal