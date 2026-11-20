İstanbul’da lodos alarmı! Vapur seferleri iptal edildi: İşte iptal edilen hatlar
İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Şehir Hatları çok sayıda vapur seferini iptal etti. Adalar, Bostancı, Kabataş, Beşiktaş ve Boğaz hatlarında ulaşım aksarken bazı seferlerin güzergahı da değiştirildi. İşte iptal edilen vapur seferlerinin güncel listesi...
İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, çok sayıda hatta seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Adalar, Bostancı, Kabataş ve Boğaz hattını kullanan yolcuları ilgilendiren iptal kararının yanı sıra bazı güzergahlarda da değişikliğe gidildi.
İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?
Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel duyuruya göre iptal edilen hat ve seferler şöyle:
AŞİYAN SEFERLERİNİN GÜZERGAHI DEĞİŞTİ
İptal kararlarının yanı sıra Aşiyan çıkışlı iki hatta da güzergah değişikliğine gidildi.
Şehir Hatları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİN SON DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul'da deniz ulaşımını kullanacak yolcuların seyahat öncesinde Şehir Hatları'nın resmi internet sitesindeki duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olarak iptal ve güzergah değişiklikleriyle ilgili yeni bilgilendirmeler yapılabilir.