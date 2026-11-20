Fon soruşturma: Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Giriş Tarihi:
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve savcılıkça haklarında adli kontrol talep edilen 7 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgu işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, zanlılar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel