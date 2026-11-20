Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren bir kişi, doktoru ve sekreterini rehin aldı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce doktor Müslüm Güler hakkında beyaz kod verdiği belirtilen şüpheli, bugün yeniden hastaneye geldi. Beyaz kod verilmesine tepki gösteren şahıs, bıçakla doktorun odasına girerek Güler ile sekreterini rehin aldı.