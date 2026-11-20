Gaziantep'te hastanede bıçaklı rehine dehşeti! Beyaz kod verilen şüpheli doktor ve sekreterini rehin aldı
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki devlet hastanesinde bıçaklı rehine krizi yaşandı. Daha önce hakkında beyaz kod verildiği belirtilen şüpheli, göz doktoru Müslüm Güler'in odasına girerek doktoru ve sekreterini rehin aldı. Güvenlik ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Müslüm Güler'in odasına bıçakla giren bir kişi, doktoru ve sekreterini rehin aldı.
Edinilen bilgilere göre, daha önce doktor Müslüm Güler hakkında beyaz kod verdiği belirtilen şüpheli, bugün yeniden hastaneye geldi. Beyaz kod verilmesine tepki gösteren şahıs, bıçakla doktorun odasına girerek Güler ile sekreterini rehin aldı.
GÜVENLİK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel