Olayda bir sağlık çalışanı ile 3 güvenlik görevlisi yaralandı. (Foto: DHA)

POLİS HAREKETE GEÇTİ! 4 ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Hastanede yaşanan saldırının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları belirlenen A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21), saldırıda kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN SALDIRIYA TEPKİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına ve güvenlik personeline yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz."

BIÇAKLI SALDIRIDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.S.Ö., Â.T., A.T. ve R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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