Bağcılar'da hastane acilinde bıçaklı saldırı! 4 personeli yaraladığı olayda 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da hayatını kaybeden hastanın yakınları, cenazeyi görmek isteyince hastane görevlileriyle tartıştı. Kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüşen olayda 1 sağlık çalışanı ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Hastanede yaşanan şiddetin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Bağcılar'da hayatını kaybeden bir hastanın yakınları, cenazeyi görmelerine izin verilmemesi üzerine hastane görevlileriyle tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir sağlık çalışanı ile 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İki kişinin bıçaklandığı saldırının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CENAZEYİ GÖRMEK İSTEDİLER, TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre, hastanede tedavi gören M.Ş.T.'nin (49) hayatını kaybetmesinin ardından yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21), cenazeyi görmek istedi.
Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, hastane personelinin yaralandığı kavgaya dönüştü.
İKİ PERSONEL BIÇAKLANDI, İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ DARBEDİLDİ
Çıkan arbede sırasında güvenlik görevlisi K.A. (37) ile acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) bıçakla yaralandı.
Güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedildi. Saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ! 4 ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Hastanede yaşanan saldırının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları belirlenen A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21), saldırıda kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN SALDIRIYA TEPKİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına ve güvenlik personeline yönelik saldırıya tepki gösterdi.
Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz."
BIÇAKLI SALDIRIDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan A.S.Ö., Â.T., A.T. ve R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.