İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, Eurofighter'ın Türkiye-İngiltere savunma ilişkisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz tek bir programla sınırlı değil. Türkiye'yi uzun vadeli ve önemli bir savunma ile sanayi ortağı olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Pollard, Türkiye ziyareti sırasında AA'ya yazılı açıklamalarda bulundu. İngiltere ile Türkiye arasında güçlü ve giderek gelişen savunma ilişkisi bulunduğunu belirten Pollard, bu ilişkinin liderler tarafından temmuzda imzalanan Birleşik Krallık-Türkiye Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ile somutlaştığının altını çizdi. HEDEF ORTAKLIĞI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK

TürkiyeBirleşik Krallık Savunma Sanayii Konseyi 2. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. (Foto: AA)

Bu Konseyin yeni işbirliği fırsatlarını belirlemek ve işbirliğinin önündeki engelleri ele almak amacıyla kurulduğunu aktaran Pollard, "Eurofighter Typhoon anlaşması, hükümetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve savunma sanayilerimiz birlikte çalıştığında neler başarabileceğimizin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Pollard, bu başarının daha ileriye taşınması, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve savunma sanayileri arasındaki uzun vadeli ilişkilerin güçlendirilmesinin istendiğini vurgulayarak, bu ziyaretin ilerleyen aylarda ve yıllarda daha fazla somut işbirliği oluşmasına katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.

Eurofighter anlaşmasının ardından Türkiye ile olası yeni savunma sanayisi projelerinin olup olmayacağına ilişkin soruya Pollard, "Kesinlikle. Eurofighter, savunma ilişkimiz açısından önemli bir dönüm noktası ancak hedeflerimiz tek bir programla sınırlı değil. Türkiye'yi uzun vadeli ve önemli bir savunma ile sanayi ortağı olarak görmekteyiz." yanıtını verdi.

Pollard, hem İngiltere'nin hem de Türkiye'nin son derece yetkin ve yenilikçi savunma sanayilerine sahip olduğunun altını çizerek, birlikte çok daha fazlasını yapma potansiyeli bulunduğunu belirtti.