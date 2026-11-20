FETÖ’nün 5 yapılanmasına operasyon! 28 ilde 10 günde 83 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, polisin son 10 günde 28 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 47’si tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yer aldı. Diğer 14 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şubelerince yürütüldü.
BYLOCK, ANKESÖRLÜ TELEFON VE FİNANSAL DESTEK TESPİTLERİ
Bakanlık, şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini bildirdi. Açıklamada, şüpheliler arasında örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyetlerini sürdüren ve bu düzeydeki kişilerle irtibat kuranların bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları ve örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları yönünde tespitler yapıldı. Bakanlık ayrıca şüphelilerin örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıklarını ve açıklamada "sözde mağdur aileler" olarak nitelendirilen kişilere maddi destek sağladıklarını bildirdi.
FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Bakanlık, operasyonlarda görev alan polisleri, ilgili emniyet birimlerini, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve çalışmalara katkı sağlayanları tebrik etti.
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