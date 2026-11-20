Kooperatiflerin Ticaret Bakanlığının desteğiyle daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, kadınların ürettiği ürünlerin dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacağını ifade etti.

Fuar stantlarını ziyaret ederek kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı.

"Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın ve Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret, Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokollerinin ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeği'nin Güçlendirilmesi' programında buluştuk. Fuar stantlarını ziyaret ederek kimi bir yörenin kültürünü, kimi bir hayali anlatan göz nuru ürünlerin hikâyelerini üreticilerinden dinledim."

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Emine Erdoğan, Kadın Kooperatifleri Fuarı kapsamında düzenlenen programda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (Foto: Sosyal medya)

"ÜRÜNLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK"

Ticaret Bakanlığının desteğiyle kadın kooperatiflerinin güçleneceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle kooperatiflerimiz daha da güçlenecek, küçük bir atölyede hayat bulan ürünler dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacak."

ANADOLU'NUN ÜRETİM MİRASINI YAŞATAN KADINLARA TEBRİK

Emine Erdoğan, paylaşımını Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek ve üretici kadınları kutlayarak şu sözlerle tamamladı:

"Bu buluşmayı tertip eden Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyor, alın teriyle Anadolu'nun üretim mirasını yaşatan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum."

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