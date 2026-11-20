Emine Erdoğan, Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üretici kadınlarla buluştu! Dijital pazarlar üzerinden dünyaya açılma mesajı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeği'nin Güçlendirilmesi" programında üretici kadınlarla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın kooperatiflerinin Anadolu'nun imece geleneğini yaşattığını vurgulayan Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığının desteğiyle kadınların el emeği ürünlerinin dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacağına inandığını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeği'nin Güçlendirilmesi" programına katılarak Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üretici kadınlarla bir araya geldi.
Fuar stantlarını ziyaret ederek kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı.
Kooperatiflerin Ticaret Bakanlığının desteğiyle daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, kadınların ürettiği ürünlerin dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacağını ifade etti.
"KADINLARIMIZLA BULUŞTUK"
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın ve Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret, Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokollerinin ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeği'nin Güçlendirilmesi' programında buluştuk. Fuar stantlarını ziyaret ederek kimi bir yörenin kültürünü, kimi bir hayali anlatan göz nuru ürünlerin hikâyelerini üreticilerinden dinledim."
"KADIN KOOPERATİFLERİMİZ DAYANIŞMA MERKEZLERİDİR"
Kadın kooperatiflerinin Anadolu'nun imece geleneğini yaşattığını belirten Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kadın kooperatiflerimiz, Anadolu'nun imece geleneğini yaşatan, ortak aklın ve birlikte başarmanın kıymetini hatırlatan dayanışma merkezleridir."
"ÜRÜNLER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK"
Ticaret Bakanlığının desteğiyle kadın kooperatiflerinin güçleneceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İnanıyorum ki Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle kooperatiflerimiz daha da güçlenecek, küçük bir atölyede hayat bulan ürünler dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacak."
ANADOLU'NUN ÜRETİM MİRASINI YAŞATAN KADINLARA TEBRİK
Emine Erdoğan, paylaşımını Ticaret Bakanlığına teşekkür ederek ve üretici kadınları kutlayarak şu sözlerle tamamladı:
"Bu buluşmayı tertip eden Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyor, alın teriyle Anadolu'nun üretim mirasını yaşatan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum."