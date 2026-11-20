Yer altı çalışmalarının aşamalarına ilişkin tarihleri de paylaşan Ersoy, "31 Aralık 2024'te Ayasofya Camii'nin yer altı bölümlerine ait birinci etap etüt çalışmalarına, 2 Aralık 2025'te ise ikinci etap uygulamalarına başladık. Bu kapsamda Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve alandan toplamda 3.000 tona yakın dolgu malzemesi çıkardık. Temizlik çalışmalarında önemli bir mesafe katettik; kalan bölümlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Ayasofya'nın yer altındaki tarihî yapıların İstanbul'un geçmişteki su yönetimi sistemine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirten Bakan Ersoy, tünellerin tarih boyunca üstlendiği işleve dikkat çekti. Ersoy, "Bu yer altı ağı, tarih boyunca su dağıtımı ve yağmur sularının tahliyesi bakımından önemli işlevler üstlenmiştir. Yürüttüğümüz çalışmalarla Ayasofya'nın yer altı yapılarını ortaya çıkarırken İstanbul'un tarihî su yönetimi altyapısına ilişkin bilgileri de derinleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vezir Bahçe ve Batı Bahçe'de yürütülen temizlik çalışmalarıyla yer altındaki tarihî mekânların ve tünel bağlantılarının daha ayrıntılı biçimde incelenebildiğini aktaran Ersoy, çalışmaların bilimsel belgeleme ve koruma ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti. AYASOFYA'NIN ALTINDA DAHA ESKİ BİR DÖNEMİN İZLERİ Bakan Ersoy'un açıklamalarında öne çıkan gelişmelerden biri de Vezir Bahçe bölgesindeki hipoje yapısında yürütülen çalışmalar oldu.

Yer altı mezar yapısındaki kazıların tamamlandığını açıklayan Ersoy, yapının özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Vezir Bahçe bölgesindeki hipoje yapısına ait kazıları tamamlamış durumdayız. Birbirine bağlantılı mekânlardan oluşan yapının ana mekânı yaklaşık 8 metre uzunluğa ve yine 8 metre toplam genişliğe sahiptir. Yapıda batı ve doğu yönünde iki farklı kanal hattı bulunmaktadır. Doğu yönünde devam eden Kanal-1 yaklaşık 25 metre uzunluğundadır ve buranın temizliğini tamamladık. Batı yönünde devam eden Kanal-2 hattında ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Hipojede yürütülen temizlik çalışmalarında çamurla kaplı tabanın daha da altına inildiğini açıklayan Bakan Ersoy, mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olabileceği değerlendirilen katmanlara dikkat çekti. Ersoy, "Hipojede yürüttüğümüz temizlik çalışmalarında çamurla kaplı tabanın 1,5 metre daha altına indik. Bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz. Böylece eserin yer altında, farklı dönemlere uzanan yapı katmanlarını da gün yüzüne çıkarıyoruz." dedi.

BATI BAHÇE'DE 6 MEKAN VE 9 TÜNEL TESPİT EDİLDİ Ayasofya'nın Batı Bahçe bölümünde sürdürülen çalışmaların ayrıntılarını da paylaşan Bakan Ersoy, bu alanda altı ayrı mekân ve bunlarla bağlantılı dokuz tünel tespit edildiğini açıkladı. Ersoy, "Yer altı çalışmalarının sürdüğü diğer bölge olan Batı Bahçe'de ise Mekân-1'den başlayarak adlandırdığımız altı alan ve bu alanlarla ilişkili dokuz tünel tespit ettik." ifadelerini kullandı.