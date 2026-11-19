Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç 89 yaşında hayatını kaybetti!
Türk spor basınının duayen isimlerinden, Hıncal Uluç'un ağabeyi gazeteci Öcal Uluç, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinde uzun yıllar görev yapan usta gazetecinin vefatı basın camiasını yasa boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Öcal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türk basınında uzun yıllar emek veren, özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan deneyimli gazeteci Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
UZUN YILLAR SPOR YAZARLIĞI YAPTI
1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.
HINCAL ULUÇ'UN AĞABEYİ
Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
BAKAN BAK'TAN TAZİYE
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor basınının duayen isimlerinden Öcal Uluç için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor basınımızın duayen isimlerinden Öcal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."