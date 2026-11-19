Türk basınında uzun yıllar emek veren, özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan deneyimli gazeteci Öcal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

UZUN YILLAR SPOR YAZARLIĞI YAPTI



1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

Öcal ve Hıncal Uluç kardeşler (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HINCAL ULUÇ'UN AĞABEYİ



Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi. Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu. Mesleğine yıllarını veren, İzmir basınında iz bırakan Öcal Uluç'un vefatı, gazetecilik camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.



BAKAN BAK'TAN TAZİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor basınının duayen isimlerinden Öcal Uluç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınımızın duayen isimlerinden Öcal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN