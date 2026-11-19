Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

Türkiye ile Singapur arasında hava ulaşımı anlaşması imzalandı. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

"Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında ülkemiz adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına GACA Başkanı Sayın Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, Singapur adına ise CAAS Genel Müdürü Sayın Han Kok Juan mutabakat zaptlarını imzaladı.

Kemal Yüksek ve Han Kok Juan mutabakat zaptını imzaladı.

"BAĞLANTILARIMIZI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkını 14'ten 21'e çıkarırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi haklarını artırdık. Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."