Türkiye, savunma sanayisinde elde ettiği başarıların ardından şimdi de dünyanın geleceğini şekillendirecek kuantum teknolojilerinde iddiasını ortaya koyuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu 54 kübit kapasiteli kuantum bilgisayar projesi, uluslararası basında gündem oldu.

2027 yılında TÜBİTAK bünyesinde faaliyete geçirilmesi planlanan IQM Radiance R3 sistemi, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yeni dönemin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

TÜBİTAK bünyesindeki sistemin 2027 yılında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Alman, Fransız ve İtalyan medyasının çok önemli bir adım olarak nitelediği bilgisayar için katil İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, 54 kübitlik kuantum bilgisayar projesini "Türk canavarı" başlığıyla gündeme taşıdı.

Gazete, Türkiye'nin bu yatırımla siber güvenlik ve istihbarat alanlarında önemli avantajlar elde edeceğine dikkat çekti.