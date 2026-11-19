İstanbul'da akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. Mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk yüzde 83'e yükselirken D-100 ve TEM Otoyolu başta olmak üzere köprü bağlantıları ve sahil yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa ve Anadolu yakasında trafiğin yoğunlaştığı noktalar ile alternatif güzergahlar belli oldu.