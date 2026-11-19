İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 83'e çıktı: İşte sürücüler için alternatif yollar
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi. D-100 ve TEM Otoyolu başta olmak üzere ana arterler, köprü bağlantıları ve sahil yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa ve Anadolu yakasında trafiğin kilitlendiği noktalar ile sürücüler için alternatif güzergahlar belli oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. Mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk yüzde 83'e yükselirken D-100 ve TEM Otoyolu başta olmak üzere köprü bağlantıları ve sahil yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa ve Anadolu yakasında trafiğin yoğunlaştığı noktalar ile alternatif güzergahlar belli oldu.
AVRUPA YAKASI'NDA D-100 VE TEM'DE YOĞUNLUK
Saat 18.42 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Merter kesimlerinde çift yönlü araç kuyrukları oluştu. Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Şişli-Mecidiyeköy hattında trafik ağır ilerledi.
TEM Otoyolu'nda Esenyurt, Mahmutbey Gişeler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Seyrantepe çevresinde ulaşım durma noktasına geldi. Basın Ekspres Yolu'nun her iki yönünde de yoğunluk yaşandı.
KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE UZUN KUYRUKLAR
Bakırköy, Zeytinburnu ve Yenikapı sahil hattında araç kuyrukları oluştu. Karaköy-Beşiktaş-Ortaköy güzergahında da trafik ağır seyretti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönlerindeki bağlantı yollarında uzun kuyruklar oluştu. Avrasya Tüneli'nin giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu yaşandı.
ANADOLU YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy, Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik kesimlerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.
TEM Otoyolu'nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık bağlantılarında araçlar yavaş ilerledi. Altunizade, Üsküdar ve Kadıköy sahil yolları ile Şile Otoyolu'nun Ümraniye-Çekmeköy geçişi de yoğunluktan etkilendi.
İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Ana arterlerdeki yoğunluğa takılmak istemeyen sürücüler için bazı alternatif güzergahlar öne çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu: Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy yönündeki yolculuklarda D-100 ve TEM'e alternatif olarak kullanılabilir.
Aydos ve Yakacık bağlantıları: Maltepe-Kartal-Pendik hattındaki yoğunluğa karşı Yakacık, Aydos ve Samandıra bağlantı yolları tercih edilebilir.