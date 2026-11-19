COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11. gününde basın toplantısı düzenleyerek müzakerelere ilişkin son durumu dünyayla paylaştı. Kurum, toplantının ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzakerelerde Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik çıkmazların olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan COP31 Başkanı Kurum, COP31 Başkanlığının diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkeleri ile başından beri süreci yürüttüğüne ve 2035'e ilişkin ortaya koyduğu ölçülebilir hedeflerle sonuca ilerlemek istediğine dikkat çekti.

"1,5 DERECE HEDEFİNİ PUSULA OLARAK GÖRECEĞİZ"

Kurum, COP31'in Antalya Mutabakatı ile nihai hedefe ulaşması için çaba sarf ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Zaten bugün konuştuğumuz sorun da bu: hedeflerle uygulama arasındaki mesafe. O yüzden de COP31 Başkanlığını ilk günden beri 'Uygulama COP'u' olarak tarif etmemiz bu mesafeyi azaltmak içindir. Tabii 196 ülkenin bir araya gelip bir uzlaşıyla hareket etmesi kolay bir iş değil. Paris Anlaşması bunu başarmıştır.

Bugün Paris Anlaşması'nı tartışmanın, günümüz şartlarına göre yeniden değerlendirmenin kimseye bir faydası yok. Oradan bir uzlaşı çıkmaz. Biz Paris Anlaşması'nın ortaya koymuş olduğu 1,5 derece hedefini pusula olarak göreceğiz. Hedeflerimizi, uygulamalarımızı o 1,5 dereceyi yakalamak üzere hayata geçireceğiz. COP31'deki kararlılığımız, COP31'deki eylemlerimiz, hedeflerimiz, hepsi bunun üzerinedir.

İlk günden beri hep şunu dedik: 'Diyalog devam edecek, uzlaşıyla ortak zemin bulacağız ve aksiyonla da netice alacağız, sonuç alacağız' dedik. Sonuna kadar öyle gideceğiz ve şunu söyleyebilirim: Bu hedefleri, Antalya Mutabakatı'nı, buradaki Örtü Karar'ı hayata geçirdiğimizde şu an yaşadığımız emisyonların yaklaşık yüzde 30 azaldığını görüyoruz. İstediğimiz bu: daha güzel bir gelecek. Dolayısıyla bu işleri yaptığımızda o geleceğe hep birlikte ulaşabiliriz."