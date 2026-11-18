Dijital dünyada denetimsizlik çığırından çıktı. Televizyonlarla aynı reklam pastasından beslenen ancak denetlenmeyi reddeden YouTube, büyük bir skandala imza attı

Skandal klipte kadın ve erkeklerin uyuşturucu kullandığı, kumar ve sigaranın özendirildiği sahneler yer aldı.

İngiltere'de bağımsız izleme kuruluşu BARB'ın denetim hamlesini mahkeme kararıyla engelleyen YouTube'un, zararlı alışkanlıkları özendiren içeriklerin reklamını para karşılığında yaptığı anlaşıldı. Skandalın son adresi, hiçbir yaş kısıtlaması uygulanmadan reklam olarak sunulan "Blackwater Holylight - Spades" isimli video oldu.

Ailelerden dijital platformlara sıkı denetim çağrısı geldi.

YENİ YASAL DÜZENLEME

Bu arada telif ödemeyen ve ticari kazanç uğruna dijital zorbalığa göz yuman Google ve YouTube'a karşı kamuoyunda öfke büyük.

Çocuklarının güvende olmadığını belirten aileler, dijital mecraları sıkı bir şekilde denetleyecek ve yaptırım uygulayacak yeni bir yasal düzenleme için yetkililere çağrıda bulundu.