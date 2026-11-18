Yerli muzun lezzeti sınırları aştı! COP31'de 50 ton ikram edildi, Paşinyan 4 ülke gezdirdi
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde yerli muz, dünya liderlerine ve katılımcılara ikram edildi. 50 tondan fazla Türk muzunun dağıtıldığı organizasyonda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın cebine koyduğu Anamur muzunu dört ülke boyunca yanında taşıması dikkat çekti. Antalya'dan başlayan yolculuk Erivan'da sona ererken yerli muzun lezzeti de zirvenin konuşulan konularından biri oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), iklim diplomasisinin yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu.
Zirveye katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konakladığı otelde kendisine ikram edilen yerli Anamur muzunu yemek yerine cebine koydu.
PAŞİNYAN'IN CEBİNDEKİ MUZ 4 ÜLKE DOLAŞTI
Paşinyan'ın Antalya'dan başlayan muz macerası, ülke ülke devam etti. Ermenistan Başbakanı, beraberindeki muzu önce İrlanda'nın başkenti Dublin'e, ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye ve Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e götürdü.
SONUNDA YEDİ
Sosyal medya hesabından yolculuğuna ilişkin görüntüler paylaşan Paşinyan, ünlü kâşif Macellan'a gönderme yaparak izlediği rotayı anlattı.
Daha önce Dublin ve Erivan'dan yaptığı paylaşımlarda cebinden çıkardığı muzla dikkat çeken Paşinyan, son videosunda ise yolculuğun finalini gösterdi. Erivan'a dönen Paşinyan, Antalya'dan aldığı yerli muzu soyarak yedi.
Böylece sosyal medyada merak konusu olan Anamur muzunun dört ülkelik yolculuğu sona erdi.
COP31'DE 50 TONDAN FAZLA YERLİ MUZ DAĞITILDI
Paşinyan'ın gündem olan paylaşımının arkasında ise Türkiye'nin yerli üretimini dünyaya tanıtan büyük bir organizasyon yer aldı.
Antalya'da devam eden COP31 kapsamında devlet başkanlarına, bakanlara, bürokratlara ve katılımcılara 50 tondan fazla yerli muz ikram edildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, üreticiler, birlikler ve ticaret odalarının katkılarıyla zirve alanına getirilen muzların ziyaretçilere dağıtıldığını açıkladı. Erkal, özellikle COP31'in Mavi Bölge olarak adlandırılan alanındaki ziyaretçilere yerli muz ikram edildiğini belirterek, toplam dağıtımın 50 tonu aştığını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yerli muzla ilgili paylaşımlarının da üreticileri memnun ettiğini ifade etti.
TÜRKİYE'DEKİ MUZUN YAKLAŞIK YARISI ANTALYA'DAN
COP31'de ilgi gören yerli muzun üretiminde Antalya önemli bir paya sahip. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Erkal'ın paylaştığı verilere göre Türkiye'de yıllık muz üretimi yaklaşık 870 bin tona ulaşırken, bunun 400 bin tonun üzerindeki bölümünü Antalya üreticileri gerçekleştiriyor.
Bölgede modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasıyla verimlilikte de önemli artış yaşandı. 2005 yılında dekardan ortalama 2,7 ton muz elde edilirken, 2025'te bu miktar 6,6 tona yükseldi.
YERLİ MUZUN AROMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Erkal, Türkiye'de yetiştirilen muzların ithal ürünlerden aroma ve lezzet açısından ayrıldığını belirtti.
Yerli muzun ithal muzdan aromasıyla, lezzetiyle farklı olduğunun altını çizen Erkal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Özellikle bu bölgede muzlar olgunlaşma süresine geldikten sonra ya da bu süreye çok yakınken hasat edildiği için aromasını tam almış oluyor. İthal edilen diğer muzlar ise raf ömrü uzun olsun diye çok erken hasat ediliyor.
Dolayısıyla biz olgunlaşmadan hasat edilmeyen muzlarımızla aromada ithal muzlara göre ciddi bir avantaj sağlıyoruz ayrıca kendi ürünümüz, kendi toprağımız, kendi iklimimiz, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkından buradaki üretim kültürümüzün verdiği kıymete ve değere kadar tüm bu unsurlarla muzlarımızda inanılmaz bir aroma farkı yaşıyoruz. Bunu yiyen herkes zaten yakından müşahede ediyor."