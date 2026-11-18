COP31'de dünya liderlerine ikram edilen yerli muz, aroması ve lezzetiyle dikkat çekti. (Foto: AA)

YERLİ MUZUN AROMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Erkal, Türkiye'de yetiştirilen muzların ithal ürünlerden aroma ve lezzet açısından ayrıldığını belirtti.

Yerli muzun ithal muzdan aromasıyla, lezzetiyle farklı olduğunun altını çizen Erkal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu bölgede muzlar olgunlaşma süresine geldikten sonra ya da bu süreye çok yakınken hasat edildiği için aromasını tam almış oluyor. İthal edilen diğer muzlar ise raf ömrü uzun olsun diye çok erken hasat ediliyor.

Dolayısıyla biz olgunlaşmadan hasat edilmeyen muzlarımızla aromada ithal muzlara göre ciddi bir avantaj sağlıyoruz ayrıca kendi ürünümüz, kendi toprağımız, kendi iklimimiz, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkından buradaki üretim kültürümüzün verdiği kıymete ve değere kadar tüm bu unsurlarla muzlarımızda inanılmaz bir aroma farkı yaşıyoruz. Bunu yiyen herkes zaten yakından müşahede ediyor."

Nikol Paşinyan

COP31 İklim Zirvesi