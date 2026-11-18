Başkan Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’i Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun da yer aldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel